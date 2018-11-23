В Минске нетрезвая водитель на Mercedes съехала в яму теплотрассы

Новости Беларуси. В Минске 22 ноября во второй половине суток Mercedes передними колёсами съехал в яму теплотрассы.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 43-летняя женщина ехала на иномарке по улице Грибоедова в направлении улицы Игнатенко. На участке, где ремонтировалась теплотрасса, автомобиль наехал на ограждение, после чего продолжил движение и частично съехал в яму.