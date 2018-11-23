В Минске нетрезвая водитель на Mercedes съехала в яму теплотрассы

Новости Беларуси. В Минске 22 ноября во второй половине суток Mercedes передними колёсами съехал в яму теплотрассы.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 43-летняя женщина ехала на иномарке по улице Грибоедова в направлении улицы Игнатенко. На участке, где ремонтировалась теплотрасса, автомобиль наехал на ограждение, после чего продолжил движение и частично съехал в яму.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
В аварии никто не пострадал, машина получила механические повреждения. Находившиеся рядом рабочие помогли гражданке выбраться из Mercedes.
Прибывшие сотрудники ГАИ предположили, что в крови водителя может находиться алкоголь. Женщину доставили на медосвидетельствование, которое показало 1,48 промилле.
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