Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный: в аварии на Богдановича пострадали два человека

Новости Беларуси. 22 ноября в утренний час-пик затор образовался на перекрестке Богдановича и Коммунистической, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. В итоге Toyota и Mercedes оказались на тротуаре, причем последний зажало между фонарным столбом и ограждением Суворовского училища. Пострадали два пассажира.