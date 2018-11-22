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Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный: в аварии на Богдановича пострадали два человека

22 ноября 2018 23:24
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Новости Беларуси. 22 ноября в утренний час-пик затор образовался на перекрестке Богдановича и Коммунистической, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный: в аварии на Богдановича пострадали два человека-1

Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. В итоге Toyota и Mercedes оказались на тротуаре, причем последний зажало между фонарным столбом и ограждением Суворовского училища. Пострадали два пассажира.

Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный: в аварии на Богдановича пострадали два человека-4

Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный: в аварии на Богдановича пострадали два человека-6

Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный: в аварии на Богдановича пострадали два человека-8

Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный: в аварии на Богдановича пострадали два человека-10

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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