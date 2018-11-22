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Четыре ДТП на перекрёстке парализовали движение в Каменной Горке

22 ноября 2018 23:27
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Новости Беларуси. Около половины девятого на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина столкнулись троллейбус и легковой BMW, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Четыре ДТП на перекрёстке парализовали движение в Каменной Горке-1

Транспортные средства перегородили все полосы движения.

Четыре ДТП на перекрёстке парализовали движение в Каменной Горке-4

А чуть позже утренний поток остановили еще три ДТП с участием автобуса, легковых автомобилей и маршрутных такси.

Четыре ДТП на перекрёстке парализовали движение в Каменной Горке-7

К слову, сейчас на улице Притыцкого ведутся ремонтные работы. Поэтому движение в направлении выезда из города практически перекрыто.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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