В Минске нетрезвая водитель Audi ехала забирать дочь из кинотеатра

Новости Беларуси. Вечером 5 мая в Минске остановили Audi Q5 с нетрезвой женщиной за рулём.

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в субботу правоохранителям поступило сообщение о подозрительной езде автомобиля. Инспекторы остановили указанную машину. Водителем оказалась 56-летняя женщина.

Гражданку доставили на медосвидетельствование, где у неё в крови было обнаружено 2,24 промилле алкоголя.

Позже женщина сказала, что ехала забирать свою дочь из кинотеатра.

На неделе в Минске был задержан пьяный водитель Chevrolet.