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В Минске нетрезвая водитель Audi ехала забирать дочь из кинотеатра

06 мая 2018 11:50
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Новости Беларуси. Вечером 5 мая в Минске остановили Audi Q5 с нетрезвой женщиной за рулём.  

По сведениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в субботу правоохранителям поступило сообщение о подозрительной езде автомобиля. Инспекторы остановили указанную машину. Водителем оказалась 56-летняя женщина.  

Гражданку доставили на медосвидетельствование, где у неё в крови было обнаружено 2,24 промилле алкоголя.  

Позже женщина сказала, что ехала забирать свою дочь из кинотеатра.  

На неделе в Минске был задержан пьяный водитель Chevrolet.  

Мужчина вёз детей на кружок – здесь подробности.  

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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