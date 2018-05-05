В Минске задержан пьяный водитель Chevrolet, который вёз детей на кружок

Новости Беларуси. Днём 5 мая около полудня в Минске был задержан пьяный водитель, который ехал вместе с семьёй.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на улице Ваупшасова инспекторы остановили Chevrolet. За рулём машины находился 36-летний гражданин. Также в транспортном средстве были супруга мужчины и двое их детей. Ребят везли на кружок.

Сотрудники ГАИ решили проверить водителя. Медосведетельствование показало, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения (0,4 промилле).

Мужчину отстранили от управления автомобилем, а детей отвезли к месту назначения. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Отмечается, что за 5 мая это уже четвёртый нетрезвый водитель, которого задержали в Партизанском районе Минска.

Несколько лет назад в столице Беларуси произошёл резонансный случай.