В Минске задержан пьяный водитель Chevrolet, который вёз детей на кружок

Новости Беларуси. Днём 5 мая около полудня в Минске был задержан пьяный водитель, который ехал вместе с семьёй.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на улице Ваупшасова инспекторы остановили Chevrolet. За рулём машины находился 36-летний гражданин. Также в транспортном средстве были супруга мужчины и двое их детей. Ребят везли на кружок.
Сотрудники ГАИ решили проверить водителя. Медосведетельствование показало, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения (0,4 промилле).
Мужчину отстранили от управления автомобилем, а детей отвезли к месту назначения. В отношении нарушителя составлен административный протокол.
Отмечается, что за 5 мая это уже четвёртый нетрезвый водитель, которого задержали в Партизанском районе Минска.
Несколько лет назад в столице Беларуси произошёл резонансный случай.
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