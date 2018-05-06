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Превышение скорости и невнимательность: на дорогах Минской области участились случаи ДТП

06 мая 2018 11:11
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Новости Беларуси. Всплеск ДТП отмечают на дорогах Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Превышение скорости и невнимательность: на дорогах Минской области участились случаи ДТП -1

Накануне на оформление дорожно-транспортных происшествий инспекторы ГАИ выезжали в два раза чаще, чем бывает в этот период времени. Зарегистрировано 65 аварий без жертв и пострадавших, еще в четырех случаях травмированы люди. Выяснилось, что ДТП произошли из-за превышения скорости и невнимательности.

Превышение скорости и невнимательность: на дорогах Минской области участились случаи ДТП -3

ГАИ напоминает, соблюдение скоростного режима – залог безопасности на дороге. Накануне в столичном регионе прошла операция «Скорость». За три дня инспекторы оштрафовали более тысячи водителей.

Превышение скорости и невнимательность: на дорогах Минской области участились случаи ДТП -5

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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