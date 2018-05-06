Превышение скорости и невнимательность: на дорогах Минской области участились случаи ДТП

Новости Беларуси. Всплеск ДТП отмечают на дорогах Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всплеск ДТП отмечают на дорогах Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне на оформление дорожно-транспортных происшествий инспекторы ГАИ выезжали в два раза чаще, чем бывает в этот период времени. Зарегистрировано 65 аварий без жертв и пострадавших, еще в четырех случаях травмированы люди. Выяснилось, что ДТП произошли из-за превышения скорости и невнимательности.
ГАИ напоминает, соблюдение скоростного режима – залог безопасности на дороге. Накануне в столичном регионе прошла операция «Скорость». За три дня инспекторы оштрафовали более тысячи водителей.