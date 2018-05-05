В Пинске Mercedes сбил двухлетнюю девочку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Вечером 4 мая в Пинске Mercedes сбил девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём автомобиля находился 31-летний бесправник, житель Ивацевичей. Во время движения машина наехала на двухлетнюю пинчанку.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Девочку доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Ранее водитель восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Весной 2018 года в Молодечно водитель легковушки наехал на 6-летнюю девочку.
Пострадавшей потребовалась помощь медработников – здесь подробнее.