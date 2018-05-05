В Пинске Mercedes сбил двухлетнюю девочку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Вечером 4 мая в Пинске Mercedes сбил девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём автомобиля находился 31-летний бесправник, житель Ивацевичей. Во время движения машина наехала на двухлетнюю пинчанку.