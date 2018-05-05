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В Пинске Mercedes сбил двухлетнюю девочку на пешеходном переходе

05 мая 2018 14:00
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Новости Беларуси. Вечером 4 мая в Пинске Mercedes сбил девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.  

По предварительным сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём автомобиля находился 31-летний бесправник, житель Ивацевичей. Во время движения машина наехала на двухлетнюю пинчанку.  

В Пинске Mercedes сбил двухлетнюю девочку на пешеходном переходе-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Девочку доставили в больницу.  

По факту ДТП проводится проверка. Ранее водитель восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.  

Весной 2018 года в Молодечно водитель легковушки наехал на 6-летнюю девочку. 

Пострадавшей потребовалась помощь медработников – здесь подробнее.  

# Сбили пешехода на пешеходном переходе # происшествия

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