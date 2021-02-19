В Минске на улице Городецкой 9-летнего ребёнка сбил автомобиль

Новости Беларуси. Девятилетний ребёнок попал под колеса автомобиля на улице Городецкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель двигался со стороны Острошицкой в направлении МКАД, когда мальчик внезапно выбежал на запрещающий сигнал светофора. От удара его отбросило на встречный автомобиль Opel. Ребенок с травмами в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.