В Минске задержали двух студентов, устроивших дебош в парикмахерской

Новости Беларуси. Сотрудники Департамента охраны задержали парней, устроивших дебош в парикмахерской на улице Панченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники Департамента охраны задержали парней, устроивших дебош в парикмахерской на улице Панченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Нарушители в состоянии алкогольного опьянения повредили имущество и распылили огнетушитель. Компанию молодых людей задержали по горячим следам. Ими оказались студенты столичного вуза. Один из них приехал из Борисова, второй – из Костюковичей.
У одного из молодых людей при себе был сверток с гранулами. Вещество направлено на экспертизу. Еще один задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности. Действиям молодых людей правовую оценку дадут следователи.