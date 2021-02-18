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В Минске задержали двух студентов, устроивших дебош в парикмахерской

18 февраля 2021 15:22
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Новости Беларуси. Сотрудники Департамента охраны задержали парней, устроивших дебош в парикмахерской на улице Панченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске задержали двух студентов, устроивших дебош в парикмахерской -1

Нарушители в состоянии алкогольного опьянения повредили имущество и распылили огнетушитель. Компанию молодых людей задержали по горячим следам. Ими оказались студенты столичного вуза. Один из них приехал из Борисова, второй – из Костюковичей.

В Минске задержали двух студентов, устроивших дебош в парикмахерской -4

У одного из молодых людей при себе был сверток с гранулами. Вещество направлено на экспертизу. Еще один задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности. Действиям молодых людей правовую оценку дадут следователи.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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