В Минске задержали двух студентов, устроивших дебош в парикмахерской

Новости Беларуси. Сотрудники Департамента охраны задержали парней, устроивших дебош в парикмахерской на улице Панченко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нарушители в состоянии алкогольного опьянения повредили имущество и распылили огнетушитель. Компанию молодых людей задержали по горячим следам. Ими оказались студенты столичного вуза. Один из них приехал из Борисова, второй – из Костюковичей.