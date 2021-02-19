В Минске во время задержания уголовный авторитет ножом угрожал бойцу СОБР

Новости Беларуси. Эхо лихих 90-х. Уголовный авторитет в Минске во время задержания достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения, но безуспешно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо белорусского вора в законе, оперативники задержали и двоих представителей российского криминального мира. Правоохранители получили информацию о том, что иностранцы могли хранить оружие и наркотики. В съемной квартире, где они проживали, были обнаружены вещества, схожие с психотропами. Их направили на экспертизу.