В Минске во время задержания уголовный авторитет ножом угрожал бойцу СОБР

Новости Беларуси. Эхо лихих 90-х. Уголовный авторитет в Минске во время задержания достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения, но безуспешно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Эхо лихих 90-х. Уголовный авторитет в Минске во время задержания достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения, но безуспешно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо белорусского вора в законе, оперативники задержали и двоих представителей российского криминального мира. Правоохранители получили информацию о том, что иностранцы могли хранить оружие и наркотики. В съемной квартире, где они проживали, были обнаружены вещества, схожие с психотропами. Их направили на экспертизу.
Известно, что один из россиян судим за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие. Хватает криминальных «заслуг» и у его соратника. Сейчас мужчины находятся в ИВС. По фактам вооруженного сопротивления и незаконного оборота наркотиков проводится проверка.