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В Минске во время задержания уголовный авторитет ножом угрожал бойцу СОБР

19 февраля 2021 10:43
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Новости Беларуси. Эхо лихих 90-х. Уголовный авторитет в Минске во время задержания достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения, но безуспешно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске во время задержания уголовный авторитет ножом угрожал бойцу СОБР-1

Помимо белорусского вора в законе, оперативники задержали и двоих представителей российского криминального мира. Правоохранители получили информацию о том, что иностранцы могли хранить оружие и наркотики. В съемной квартире, где они проживали, были обнаружены вещества, схожие с психотропами. Их направили на экспертизу.

В Минске во время задержания уголовный авторитет ножом угрожал бойцу СОБР-4

Известно, что один из россиян судим за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие. Хватает криминальных «заслуг» и у его соратника. Сейчас мужчины находятся в ИВС. По фактам вооруженного сопротивления и незаконного оборота наркотиков проводится проверка.  

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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