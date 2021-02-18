Прямой эфир

Одно из авто выбросило в кювет. Под Молодечно столкнулись две Audi

18 февраля 2021 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 18 февраля на автотрассе Минск – Молодечно – Нарочь не разъехались две легковушки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одно из авто выбросило в кювет. Под Молодечно столкнулись две Audi-1

Минчанин на Audi А6 двигался в направлении Молодечно. На 54-м километре трассы, недалеко от поворота на деревню Лоси, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi А4. После A6 выбросило в кювет, машина врезалась в дерево.

Одно из авто выбросило в кювет. Под Молодечно столкнулись две Audi-4

Водители не пострадали. Машины получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержали двух студентов, устроивших дебош в парикмахерской
18 февраля 2021 15:22

В Минске задержали двух студентов, устроивших дебош в парикмахерской

На перекрёстке в Гродно Skoda столкнулась с Volkswagen, пострадала женщина
18 февраля 2021 14:16

На перекрёстке в Гродно Skoda столкнулась с Volkswagen, пострадала женщина

Пожар в Фаниполе. В пылающем доме спасатели нашли женщину
18 февраля 2021 14:14

Пожар в Фаниполе. В пылающем доме спасатели нашли женщину