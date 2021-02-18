Одно из авто выбросило в кювет. Под Молодечно столкнулись две Audi

Новости Беларуси. Утром 18 февраля на автотрассе Минск – Молодечно – Нарочь не разъехались две легковушки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минчанин на Audi А6 двигался в направлении Молодечно. На 54-м километре трассы, недалеко от поворота на деревню Лоси, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi А4. После A6 выбросило в кювет, машина врезалась в дерево.