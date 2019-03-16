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В Минске на улице Аэродромной обнаружили авиационную бомбу

16 марта 2019 18:10
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Новости Беларуси. Опасная находка. На улице Аэродромной в Минске 16 марта обнаружили авиационную бомбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске на улице Аэродромной обнаружили авиационную бомбу -1

Снаряд находился на территории строительной площадки. Во время проведения работ ее извлек из земли экскаватор. На место прибыли оперативники и саперы. Сотрудники спецслужб осмотрели всю строительную площадку.

В Минске на улице Аэродромной обнаружили авиационную бомбу -4

Других взрывоопасных предметов не обнаружили. В сопровождении ГАИ авиабомбу вывезли за пределы Минска на подрывную площадку. Снаряд успешно уничтожили. В МВД установили, что это фугасная бомба советского производства калибром 100 килограммов.

В Минске на улице Аэродромной обнаружили авиационную бомбу -7

В Минске на улице Аэродромной обнаружили авиационную бомбу -9

 

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Фотофакт

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