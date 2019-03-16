В Минске на улице Аэродромной обнаружили авиационную бомбу

Новости Беларуси. Опасная находка. На улице Аэродромной в Минске 16 марта обнаружили авиационную бомбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снаряд находился на территории строительной площадки. Во время проведения работ ее извлек из земли экскаватор. На место прибыли оперативники и саперы. Сотрудники спецслужб осмотрели всю строительную площадку.