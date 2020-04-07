6 тысяч медицинских масок с большой наценкой пытался продать студент-иностранец

Новости Беларуси. Очередной продавец медицинских масок задержан правоохранителями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На этот раз закон нарушил иностранный студент одного из столичных вузов.

Он собирался продать 6 тысяч защитных масок с наценкой – почти 2 рубля за штуку. Однако провернуть аферу у него не получилось – во время сделки к парню нагрянули оперативники.

Правоохранители подсчитали, что с продажи студент мог получить доход в 11 тысяч рублей.