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6 тысяч медицинских масок с большой наценкой пытался продать студент-иностранец

07 апреля 2020 15:03
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Новости Беларуси. Очередной продавец медицинских масок задержан правоохранителями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На этот раз закон нарушил иностранный студент одного из столичных вузов.

6 тысяч медицинских масок с большой наценкой пытался продать студент-иностранец -1

6 тысяч медицинских масок с большой наценкой пытался продать студент-иностранец -3

Он собирался продать 6 тысяч защитных масок с наценкой – почти 2 рубля за штуку. Однако провернуть аферу у него не получилось – во время сделки к парню нагрянули оперативники.

Правоохранители подсчитали, что с продажи студент мог получить доход в 11 тысяч рублей.

6 тысяч медицинских масок с большой наценкой пытался продать студент-иностранец -6

# Коронавирус # происшествия # Фотофакт

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