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Парень катался по проспекту Дзержинского стоя на кабине грузовика: видеофакт

15 августа 2018 18:06
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Новости Беларуси. Молодой человек ехал по проспекту Дзержинского, уцепившись за грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Парень катался по проспекту Дзержинского стоя на кабине грузовика: видеофакт-1

Необычное зрелище наблюдали водители и пешеходы 15 августа около полудня на проспекте Дзержинского. Грузовой автомобиль двигался в крайней левой полосе в направлении Немиги. По словам очевидцев, молодой человек приветствовал всех на остановках и махал проезжающим мимо машинам. Сейчас идет поиск нарушителя.

# Необычное # происшествия # Фотофакт

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