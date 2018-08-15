Парень катался по проспекту Дзержинского стоя на кабине грузовика: видеофакт

Новости Беларуси. Молодой человек ехал по проспекту Дзержинского, уцепившись за грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Необычное зрелище наблюдали водители и пешеходы 15 августа около полудня на проспекте Дзержинского. Грузовой автомобиль двигался в крайней левой полосе в направлении Немиги. По словам очевидцев, молодой человек приветствовал всех на остановках и махал проезжающим мимо машинам. Сейчас идет поиск нарушителя.