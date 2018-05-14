В Минске на супругов завели уголовное дело за сексуальную связь с 15-летним подростком

Новости Беларуси. В Минске в отношении супругов возбуждено уголовное дело за половое сношение с 15-летним подростком.

По информации ГУВД Мингорисполкома, задержана семейная пара. Их подозревают в совершении полового сношения с 15-летним племянником.

Установлено, что 33-летняя женщина, ее 37-летний муж и его племянник распивали алкогольные напитки. После этого дядя предложил подростку вступить в половую связь группового характера.

В отношении пары назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Мужчина работает грузчиком, а его супруга – администратором ресторана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Супругам грозит наказание сроком до четырёх лет. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.