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26-летняя жительница Минского района находится под следствием из-за интимной связи с подростком

07 мая 2018 15:37
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Новости Беларуси. Жительница Минского района находится под следствием из-за интимной связи с подростком.

По информации УВД Миноблисполкома, в оперативно-дежурную службу Минского РУВД поступила информация, что 26-летняя женщина вступила в сексуальную связь с 15-летним подростком.

Эта информация подтвердилась в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Оказалось, что жительница Минского района на протяжении двух месяцев неоднократно вступала в интимную связь с подростком. С ним она познакомилась в соцсетях.

Женщина находится под следствием. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы до четырех лет.

# Педофилия # происшествия

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