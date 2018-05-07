26-летняя жительница Минского района находится под следствием из-за интимной связи с подростком

Новости Беларуси. Жительница Минского района находится под следствием из-за интимной связи с подростком.

По информации УВД Миноблисполкома, в оперативно-дежурную службу Минского РУВД поступила информация, что 26-летняя женщина вступила в сексуальную связь с 15-летним подростком.

Эта информация подтвердилась в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Оказалось, что жительница Минского района на протяжении двух месяцев неоднократно вступала в интимную связь с подростком. С ним она познакомилась в соцсетях.

Женщина находится под следствием.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы до четырех лет.