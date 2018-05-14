Прямой эфир

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с украинскими футболистами, водитель задержан

14 мая 2018 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Каменцем, в котором погиб один ребёнок и 6 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии». Врач – о пострадавших в ДТП в Каменецком районе детях

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с украинскими футболистами, водитель задержан -1

Участниками аварии стали ребята из украинского футбольного клуба. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Задержан водитель. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Тем временем двое детей, пострадавших в ДТП, остаются в тяжелом состоянии. Накануне за жизнь одного из них медики боролись до позднего вечера. У ребенка сложная множественная травма. Для оказания помощи в Брестскую областную больницу была направлена бригада медиков из Минска.

По факту ДТП под Каменцем возбуждено уголовное дело

# Авария в Бресте # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру
14 мая 2018 13:01

В Щучинском районе пациент с ножом набросился на медсестру

По факту ДТП под Каменцем возбуждено уголовное дело
14 мая 2018 09:53

По факту ДТП под Каменцем возбуждено уголовное дело

В реанимационных отделениях находятся 6 человек. Врач о пострадавших в ДТП под Каменцем
14 мая 2018 09:49

В реанимационных отделениях находятся 6 человек. Врач о пострадавших в ДТП под Каменцем