Руководители профсоюза РЭП в 2011 году не заплатили более Br22 тыс. налогов. Подробности громкого дела

Председателю Геннадию Федыничу и главному бухгалтеру Игорю Комлику инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно расчету, проведенному Департаментом финансовых расследований комитета госконтроля, профсоюз РЭП в 2011 году не выплатил 22 тысячи деноминированных рублей налога.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Открыли в одном из банковских учреждений Литовской Республики счет, на который в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступали денежные средства в иностранной валюте. В последующем эти деньги Игорь Комлик снимал со счета, а также с помощью членов профсоюза эти денежные средства доставлялись на территорию Республики Беларусь.

В 2011 году на указанный счет поступило более 140 тысяч евро. Факты поступления денежных средств на расчетный счет Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности нигде не отражались в финансовой отчетности, в бухгалтерской документации организации. В материалах уголовного дела имеются сведения, содержащие признаки противоправной деятельности Федынича и Комлика вплоть до 2017 года, по которым в настоящее время проводится дополнительные проверочные материалы.