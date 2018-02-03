В Минске на стройке была обнаружена стокилограммовая бомба

Новости Беларуси. Днём второго февраля в столице Беларуси нашли бомбу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на внутренние войска, снаряд был найден в ходе проведения строительных работ по улице Вербная в Минске. На стройплощадке экскаватор частично повредил боеприпас. По удачному стечению обстоятельств он не взорвался. Рабочих эвакуировали.