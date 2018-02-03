В Минске на стройке была обнаружена стокилограммовая бомба
Новости Беларуси. Днём второго февраля в столице Беларуси нашли бомбу.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на внутренние войска, снаряд был найден в ходе проведения строительных работ по улице Вербная в Минске. На стройплощадке экскаватор частично повредил боеприпас. По удачному стечению обстоятельств он не взорвался. Рабочих эвакуировали.
Фото: МВД Республики Беларусь
На стройку прибыла саперно-пиротехническая группа. Они установили, что находка является советской авиабомбой ФАБ-100. Позже стокилограммовый снаряд был доставлен специалистами на полигон и уничтожен.
Фото: МВД Республики Беларусь
Весной прошлого года в Минске нашли снаряд.
Находкой оказалась авиационная бомба массой 250 кг – подробности здесь.