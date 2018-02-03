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В Минске на стройке была обнаружена стокилограммовая бомба

03 февраля 2018 06:43
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Новости Беларуси. Днём второго февраля в столице Беларуси нашли бомбу.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на внутренние войска, снаряд был найден в ходе проведения строительных работ по улице Вербная в Минске. На стройплощадке экскаватор частично повредил боеприпас. По удачному стечению обстоятельств он не взорвался. Рабочих эвакуировали.

В Минске на стройке была обнаружена стокилограммовая бомба-1

Фото: МВД Республики Беларусь

На стройку прибыла саперно-пиротехническая группа. Они установили, что находка является советской авиабомбой ФАБ-100. Позже стокилограммовый снаряд был доставлен специалистами на полигон и уничтожен.

В Минске на стройке была обнаружена стокилограммовая бомба-4

Фото: МВД Республики Беларусь

Весной прошлого года в Минске нашли снаряд.

Находкой оказалась авиационная бомба массой 250 кг – подробности здесь.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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