Авария на улице Могилёвской: 53-летнему водителю автобуса стало плохо за рулём

Новости Беларуси. Непредвиденная остановка. Рейсовый автобус выехал на разделительную полосу и врезался в металлическое ограждение. Авария произошла на улице Могилёвской около часа дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Непредвиденная остановка. Рейсовый автобус выехал на разделительную полосу и врезался в металлическое ограждение. Авария произошла на улице Могилёвской около часа дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Причиной происшествия стал сердечный приступ водителя. Скорость автобуса была не высокой, и, к счастью, никто не пострадал. Пассажиры, а их было 10 человек, не растерялись, открыли двери автобуса и вытащили водителя из кабины.
Первую помощь 53-летнему мужчине до приезда скорой помощи оказывал медик, случайно проезжавший мимо на своем автомобиле. Водителя автобуса доставили в больницу.