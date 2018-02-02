«Хоть куда, только подальше от этого рабовладельца». На ИП из Вилейки возбуждено уголовное дело за использование рабского труда

Новости Беларуси. В Вилейке в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за использование рабского труда.

По информации УВД Миноблисполкома, 35-летнего местного жителя подозревают в том, что он заставлял людей работать на себя под угрозой физического насилия.

Обязанностью работников был уход за свиньями и кроликами, которых ИП разводил на участке.

Правоохранителям об ужасах того, что происходило, рассказал один из пострадавших. 30-летний мужчина сначала сбежал от предпринимателя, а позже ушел из дома.

Мужчину нашли в Витебске на вокзале, после того, как семья обратилась с заявлениям о пропаже человека. Оттуда потерпевший хотел ехать «хоть куда, только подальше от этого рабовладельца».