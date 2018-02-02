«Хоть куда, только подальше от этого рабовладельца». На ИП из Вилейки возбуждено уголовное дело за использование рабского труда
Новости Беларуси. В Вилейке в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за использование рабского труда.
По информации УВД Миноблисполкома, 35-летнего местного жителя подозревают в том, что он заставлял людей работать на себя под угрозой физического насилия.
Обязанностью работников был уход за свиньями и кроликами, которых ИП разводил на участке.
Правоохранителям об ужасах того, что происходило, рассказал один из пострадавших. 30-летний мужчина сначала сбежал от предпринимателя, а позже ушел из дома.
Мужчину нашли в Витебске на вокзале, после того, как семья обратилась с заявлениям о пропаже человека. Оттуда потерпевший хотел ехать «хоть куда, только подальше от этого рабовладельца».
Фото: УВД Миноблисполкома
Мужчина рассказал, что около двух лет назад узнал, что предприниматель из соседней деревни ищет людей для работы на приусадебном участке. Мужчина решил попробовать. Около шести месяцев предприниматель платил деньги и давал одежду работникам, позже стал платить меньше, а с середины 2016 года выплаты людям за труд прекратились. Из-за этого работники перестали исполнять свои обязанности.
После чего предприниматель приехал в соседнюю деревню к потерпевшему, избил его, затолкал в багажник, привез на свой участок и заставил на себя работать. При этом ИП угрожал физической расправой, избивал мужчину.
Пресс-служба УВД Минского облисполкома:
За несколько дней он настолько запугал мужчину и подавил его волю, что тот просто боялся его ослушаться, не говоря уже о том, чтобы идти в милицию. Помощи мужчине ждать было неоткуда, так как кроме престарелого отца близких родственников у него не было, а немногие оставшиеся односельчане предпочитали не лезть в чужие дела.
Фото: УВД Миноблисполкома
Все попытки протестовать или прекратить работу пресекались предпринимателем. Несколько раз он даже приковывал мужчину цепью в сарае на ночь, чтобы тот не сбежал. В конце концов мужчина смог сбежать от ИП, а, чтобы тот его в очередной раз не нашел, ушел из дома.
Подозреваемый водворен в ИВС. Продолжается расследование, устанавливаются другие пострадавшие.
В ходе обыска у задержанного обнаружили два незарегистрированных ружья и патроны.
В конце января стало известно о том, что впервые в Беларуси было возбуждено уголовное дело за использование рабского труда.
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