Авиационная бомба весом 250 кг обнаружена на территории «Белэкспо» в Минске

Новости Беларуси. Во время работ по сносу здания «Белэкспо» в Минске обнаружен авиационный снаряд.

Предмет, похожий на бомбу, нашли утром 13 апреля.

Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД:

С целью организации работ по поиску и изъятию взрывных устройств на место была вызвана саперно-пиротехническая служба в/ч 5448 внутренних войск МВД Республики Беларусь. В ходе обследования объекта установлено, что подозрительным предметом оказалась авиационная бомба времен ВОВ весом 250 кг. В настоящее время проводится подготовка для ее вывоза на полигон и уничтожения в установленном порядке.