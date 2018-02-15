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В Барановичах директор предприятия предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму 45 тысяч рублей

15 февраля 2018 10:29
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Барановичей. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также служебном подлоге и подделке документов.  

По сведениям УСК по Брестской области, 40-летняя фигурантка возглавляла частное предприятие с начала 2011 года по сентябрь 2014 года. По её требованию подчинённые оформляли фиктивные товарно-сопроводительные документы, которые затем помещались в бухгалтерский учет фирмы. В бумагах была ложная информация о покупке товаров, которые на самом деле не приобретались. 

На момент пресечения противоправных действий обвиняемая не заплатила более чем 45 тысяч рублей налога. Также в ходе расследования было установлено, что женщина хотела взять кредит, предоставив банку неверные данные о своей зарплате. Арестовано имущество фигурантки на сумму более 50 тысяч рублей.  

Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:  
К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб возмещен частично.  

Дело передано в суд.  

# происшествия # Налоги # Дмитрий Иванюк

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