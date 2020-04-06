Мошенники активизировались и пытаются наживиться на коронавирусе

Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке, как вирусы, множатся киберпреступники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность, как известно, не имеет границ.

В МВД нашей страны уже говорят об аферистах, использующих в своих схемах информацию о COVID. Преступники просят перечислить деньги либо на чьё-то спасение, либо обещают пополнить ваш счёт. В любом случае – главное никому и никогда не сообщать персональные данные банковской карты.