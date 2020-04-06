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Мошенники активизировались и пытаются наживиться на коронавирусе

06 апреля 2020 17:58
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Новости Беларуси. В сложившейся эпидемиологической обстановке, как вирусы, множатся киберпреступники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Угроза стать жертвой обмана есть и у белорусов. Преступность, как известно, не имеет границ.  

Мошенники активизировались и пытаются наживиться на коронавирусе-1

В МВД нашей страны уже говорят об аферистах, использующих в своих схемах информацию о COVID.

Преступники просят перечислить деньги либо на чьё-то спасение, либо обещают пополнить ваш счёт. В любом случае – главное никому и никогда не сообщать персональные данные банковской карты.  

Мошенники активизировались и пытаются наживиться на коронавирусе-4

Мошенники активизировались и пытаются наживиться на коронавирусе-6

Внимательно нужно относиться и к электронным посланиям, которые навязывают покупку медицинских товаров.

# Коронавирус # происшествия # Фотофакт

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