В Минске на пешеходном переходе такси сбило женщину

Новости Беларуси. 10 октября около двенадцати часов дня в Минске произошёл наезд на пешехода.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 58-летний водитель такси ехал по улице Карла Маркса. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель не успел остановить транспортное средство, и «Лада» сбила 59-летнюю женщину.
Пострадавшая с переломом голени была доставлена в медучреждение.
По факту аварии проводится проверка.
На неделе в Бресте Volkswagen сбил двух пешеходов.
Мужчина и женщина были госпитализированы – подробнее здесь.