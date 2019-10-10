В Минске на пешеходном переходе такси сбило женщину

Новости Беларуси. 10 октября около двенадцати часов дня в Минске произошёл наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 58-летний водитель такси ехал по улице Карла Маркса. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель не успел остановить транспортное средство, и «Лада» сбила 59-летнюю женщину.

Пострадавшая с переломом голени была доставлена в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка.

На неделе в Бресте Volkswagen сбил двух пешеходов.