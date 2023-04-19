В Минске мужчину насмерть придавило автомобилем во время ремонта

Легковой автомобиль насмерть придавил двадцатишестилетнего мужчину, когда он ремонтировал транспортное средство, сообщает Следственный комитет РБ.

Трагедия случилась на одной из столичных парковок в среду, 19 апреля. Тело мужчины без признаков жизни с множественными травмами было обнаружено под легковым автомобилем. По словам приятеля погибшего, мужчина занимался ремонтом подвески, подняв авто при помощи домкратов. Транспортное средство соскочило с опоры, придавив человека.

На месте чрезвычайного происшествия находится оперативно-следственная группа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.