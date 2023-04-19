Контрабанду медицинских приборов из Польши пресекли белорусские пограничники. Их стоимость – около 83 тысяч рублей

Новости Беларуси. Попытка контрабанды пресечена. Крупную партию медицинских приборов для измерения уровня глюкозы в крови нашли пограничники пункта пропуска «Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Госпогранкомитете, ее водитель автобуса «Варшава-Минск» (гражданин Беларуси) спрятал в санитарном узле, а также моторном отсеке транспортного средства. В обнаруженных сумках оказались 164 пачки глюкометров стоимостью около 83 тысяч рублей.