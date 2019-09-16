В Гомеле мужчина убил приятеля и сообщил в милицию

Новости Беларуси. В Гомеле задержан мужчина, который подозревается в убийстве приятеля. По информации УВД Гомельского облисполкома, 14 сентября мужчина сообщил в милицию об убийстве знакомого. Прибывшие на место происшествия правоохранители во дворе дома обнаружили тело мужчины с травмами головы. Рядом стоял подозреваемый, он был сразу задержан.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Выяснилось, что 42-летний ранее судимый мужчина пригласил к себе в гости гомельчанина для распития алкогольных напитков. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. Тогда хозяин дома ударил своего знакомого кулаком в лицо, отчего мужчина упал и не поднялся. Спустя 40 минут мужчина сообщил о случившемся в милицию.

Фото: УВД Гомельского облисполкома