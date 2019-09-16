В Гомеле мужчина убил приятеля и сообщил в милицию
Новости Беларуси. В Гомеле задержан мужчина, который подозревается в убийстве приятеля.
По информации УВД Гомельского облисполкома, 14 сентября мужчина сообщил в милицию об убийстве знакомого. Прибывшие на место происшествия правоохранители во дворе дома обнаружили тело мужчины с травмами головы. Рядом стоял подозреваемый, он был сразу задержан.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Выяснилось, что 42-летний ранее судимый мужчина пригласил к себе в гости гомельчанина для распития алкогольных напитков. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. Тогда хозяин дома ударил своего знакомого кулаком в лицо, отчего мужчина упал и не поднялся. Спустя 40 минут мужчина сообщил о случившемся в милицию.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Подозреваемый заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК Республики Беларусь.
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