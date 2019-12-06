В Гомеле задержан пинчанин, который подозревается в кражах в Бресте

Новости Беларуси. В Гомеле 4 декабря был задержан житель Пинска, который подозревается в кражах из домов в Бресте.

Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний не раз судимый пинчанин приезжал в Брест для совершения краж. Сначала он проник в дом 38-летней местной жительницы, которая в этот момент находилась на работе.