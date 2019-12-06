В Гомеле задержан пинчанин, который подозревается в кражах в Бресте

Новости Беларуси. В Гомеле 4 декабря был задержан житель Пинска, который подозревается в кражах из домов в Бресте.
Как сообщает МВД Беларуси, 25-летний не раз судимый пинчанин приезжал в Брест для совершения краж. Сначала он проник в дом 38-летней местной жительницы, которая в этот момент находилась на работе.
Молодой человек похитил мобильник с зарядными устройствами, портативную колонку, наушники и три серебряных изделия. Общий ущерб оценивается в 600 рублей.
Через два дня гражданин проник в другой дом, когда его хозяйка была у знакомых. Вернувшаяся женщина обнаружила пропажу денег, техники и драгоценностей. Сумма ущерба составила свыше 9 тысяч рублей.
После этого подозреваемый поехал в гости к знакомому в Гомель. Там парень был задержан. У него рюкзаке находились похищенные вещи.
Фигурант водворён в ИВС. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.
Месяцем ранее в Гомеле мужчина сделал ставку через платёжный терминал и проиграл.
После этого гражданин сломал устройство, чтобы забрать свои деньги (подробности здесь).