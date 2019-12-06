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В Островце парень повредил лавки и статуи на территории костёла

06 декабря 2019 11:38
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Новости Беларуси. Ночью 25 ноября в Островце молодой человек с палкой повредил статуи и лавки. 

Как сообщает Следственный комитет, инцидент случился на территории костёла святых Космы и Домиана. 22-летний житель Ошмян нанёс повреждения четырём статуям и полностью уничтожил две лавки. Подозреваемый был задержан. Пояснить причину своих действий юноша не смог. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 

Проведён осмотр, зафиксированы повреждения предметов, изъяты объекты для исследования. Ущерб оценивается на сумму более 500 рублей. 

В предыдущем месяце в Минске были разрисованы две машины и киоск. 

В данных действиях подозревались юноша и девушка – подробности здесь

# Хулиганство # происшествия

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