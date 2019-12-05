В Мозыре женщина разбила бутылку о голову посетителя ночного клуба

Новости Беларуси. 1 декабря в Мозыре в одном из ночных клубов женщина разбила бутылку о голову обидчика.

Как сообщает МВД Беларуси, инцидент случился незадолго до закрытия заведения. У барной стойки находилась компания, в которой были 32-летняя женщина и её знакомый. Молодых людей задела проходившая мимо пара.

Женщина и её компаньон возмутились и выразили своё недовольство. Их слова услышал другой посетитель, который подумал, что претензия адресована ему. Началась словесная перепалка. Через несколько минут конфликт завершила женщина, разбив о голову собеседника пивную бутылку.

Потерпевший обратился в милицию. В отношении мозырянки возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства.

Месяцем ранее в Молодечно водитель автомобиля сделал замечание пешеходу, который двигался по проезжей части.