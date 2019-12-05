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В Мозыре женщина разбила бутылку о голову посетителя ночного клуба

05 декабря 2019 11:14
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Новости Беларуси. 1 декабря в Мозыре в одном из ночных клубов женщина разбила бутылку о голову обидчика. 

Как сообщает МВД Беларуси, инцидент случился незадолго до закрытия заведения. У барной стойки находилась компания, в которой были 32-летняя женщина и её знакомый. Молодых людей задела проходившая мимо пара. 

Женщина и её компаньон возмутились и выразили своё недовольство. Их слова услышал другой посетитель, который подумал, что претензия адресована ему. Началась словесная перепалка. Через несколько минут конфликт завершила женщина, разбив о голову собеседника пивную бутылку. 

Потерпевший обратился в милицию. В отношении мозырянки возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства. 

Месяцем ранее в Молодечно водитель автомобиля сделал замечание пешеходу, который двигался по проезжей части. 

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# Хулиганство # происшествия

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