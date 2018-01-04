В Минске мужчина с муляжом ружья пытался ограбить АЗС

Новости Беларуси. Утром 4 января мужчина попытался ограбить АЗС на улице Тимирязева, угрожая муляжом оружия. Работники станции вызвали милицию.
По информации ГУВД Мингорисполкома, менее чем через 3 минуты к АЗС прибыли два наряда Департамента охраны МВД РБ. Нападавший выбросил муляж оружия и попробовал сбежать.
41-летнего минчанина задержали. Ранее он не был судим.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты УГКСЭ по Минску. Сотрудники внутренних органов выясняют обстоятельства случившегося.
Несколько недель назад на АЗС в Смоленской области было совершено убийство.
Подозреваемого задержали в одной из гостиниц Витебска – здесь подробнее.