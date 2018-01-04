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В Минске мужчина с муляжом ружья пытался ограбить АЗС

04 января 2018 11:06
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Новости Беларуси. Утром 4 января мужчина попытался ограбить АЗС на улице Тимирязева, угрожая муляжом оружия. Работники станции вызвали милицию.

По информации ГУВД Мингорисполкома, менее чем через 3 минуты к АЗС прибыли два наряда Департамента охраны МВД РБ. Нападавший выбросил муляж оружия и попробовал сбежать.

41-летнего минчанина задержали. Ранее он не был судим.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты УГКСЭ по Минску. Сотрудники внутренних органов выясняют обстоятельства случившегося.

Несколько недель назад на АЗС в Смоленской области было совершено убийство.

Подозреваемого задержали в одной из гостиниц Витебска – здесь подробнее.

# происшествия # Нападение

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