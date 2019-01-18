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На Чижовском водохранилище мужчина провалился под лёд

18 января 2019 08:05
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Новости Беларуси. В акватории Чижовского водохранилища спасли мужчину.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером семнадцатого января. Под лед Чижовского водохранилища провалился мужчина.

Сотрудники МЧС прибыли на место в течение пяти минут. Человек находился в промоине в 15 метрах от берега – глубина в этом месте составляет 2,5 метра.

Был спасен 35-летний мужчина. Пострадавший был передан бригаде медиков. Мужчину доставили в больницу с диагнозом «общее переохлаждение», а после обследования отпустили домой.

По его словам, он хотел через водохранилище срезать путь домой.

Как спасти человека, если он провалился под лёд? (читать далее)

# Несчастный случай # происшествия

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