Повторится только через три года: 21 января суперлуние совпадёт с лунным затмением

Новости Беларуси. Утром 21 января жители Беларуси смогут наблюдать относительно редкое астрономическое явление – полное лунное затмение во время суперлуния. Длиться данная фаза будет около часа. Как сообщает РИА Новости, затмение можно будет увидеть без специальных приборов, хотя лучше всего рассмотреть Луну получится при помощи телескопа с нейтральными фильтрами.

Фото: vk.com/tvoyplanetary

Затмение спутника Земли состоится с 6:34 по 9:51 по мск. В это время Луна настолько приблизится к планете, что её видимый диаметр увеличится на 8%, таким образом это будет суперлуние.

Фото: vk.com/tvoyplanetary

Когда Луна начнёт уходить в тень, её всё равно можно будет различить, кроме того, она приобретёт оттенки от красного до красно-коричневого цветов. Оттенок будет зависеть от прозрачности атмосферы, поэтому невозможно предсказать точный цвет спутника Земли во время данного астрономического явления.

Фото: vk.com/tvoyplanetary