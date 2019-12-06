В Минске мужчина приревновал жену и не выпускал детей из квартиры

Новости Беларуси. В Минске мужчина обвиняется в незаконном лишении своих детей свободы.
Как сообщает УСК по городу Минску, безработный 46-летний минчанин, находясь в нетрезвом состоянии, с девяти вечера 20 сентября по час дня 21 сентября удерживал в квартире против их воли 11-летнюю дочь и 13-летнего сына.
Обвиняемый угрожал детям, а днём 21 сентября фигурант поджёг платье бывшей жены и бросил его на пол.
В милицию обратилась мать детей. Ей позвонил старший сын и сказал, что младшая сестра написала ему о происходящем в соцсетях. К месту жительства гражданина направились правоохранители.
Фигурант отказывался впускать милиционеров в квартиру, использовал нецензурную брань и угрожал им насилием.
Установлено, что в квартире проживали бывшие супруги и трое их детей. В сентябре текущего года мужчина вернулся из лечебно-трудового профилактория и продолжил злоупотреблять алкоголем.
В ходе допроса обвиняемый пояснил, что в тот вечер он приревновал бывшую жену, которой не было дома. Мужчина полностью признал свою вину. Ранее он не проявлял агрессии к своим детям.
Действия фигуранта квалифицированы по четырём статьям. Сейчас гражданин содержится под стражей.
Расследование уголовного дела завершено, оно передано в прокуратуру.
Месяцем ранее стало известно, что в Бобруйске мужчина избивал жену на глазах у детей.
Женщина обратилась в милицию, когда супруг начал угрожать ей убийством – подробности здесь.