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В Минске мужчина приревновал жену и не выпускал детей из квартиры

06 декабря 2019 14:05
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Новости Беларуси. В Минске мужчина обвиняется в незаконном лишении своих детей свободы. 

Как сообщает УСК по городу Минску, безработный 46-летний минчанин, находясь в нетрезвом состоянии, с девяти вечера 20 сентября по час дня 21 сентября удерживал в квартире против их воли 11-летнюю дочь и 13-летнего сына. 

Обвиняемый угрожал детям, а днём 21 сентября фигурант поджёг платье бывшей жены и бросил его на пол. 

В милицию обратилась мать детей. Ей позвонил старший сын и сказал, что младшая сестра написала ему о происходящем в соцсетях. К месту жительства гражданина направились правоохранители. 

Фигурант отказывался впускать милиционеров в квартиру, использовал нецензурную брань и угрожал им насилием. 

Установлено, что в квартире проживали бывшие супруги и трое их детей. В сентябре текущего года мужчина вернулся из лечебно-трудового профилактория и продолжил злоупотреблять алкоголем. 

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что в тот вечер он приревновал бывшую жену, которой не было дома. Мужчина полностью признал свою вину. Ранее он не проявлял агрессии к своим детям. 

Действия фигуранта квалифицированы по четырём статьям. Сейчас гражданин содержится под стражей. 

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в прокуратуру. 

Месяцем ранее стало известно, что в Бобруйске мужчина избивал жену на глазах у детей. 

Женщина обратилась в милицию, когда супруг начал угрожать ей убийством – подробности здесь

# Насилие # происшествия

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