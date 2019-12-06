В Минске мужчина приревновал жену и не выпускал детей из квартиры

Новости Беларуси. В Минске мужчина обвиняется в незаконном лишении своих детей свободы.

Как сообщает УСК по городу Минску, безработный 46-летний минчанин, находясь в нетрезвом состоянии, с девяти вечера 20 сентября по час дня 21 сентября удерживал в квартире против их воли 11-летнюю дочь и 13-летнего сына.

Обвиняемый угрожал детям, а днём 21 сентября фигурант поджёг платье бывшей жены и бросил его на пол.

В милицию обратилась мать детей. Ей позвонил старший сын и сказал, что младшая сестра написала ему о происходящем в соцсетях. К месту жительства гражданина направились правоохранители.

Фигурант отказывался впускать милиционеров в квартиру, использовал нецензурную брань и угрожал им насилием.

Установлено, что в квартире проживали бывшие супруги и трое их детей. В сентябре текущего года мужчина вернулся из лечебно-трудового профилактория и продолжил злоупотреблять алкоголем.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что в тот вечер он приревновал бывшую жену, которой не было дома. Мужчина полностью признал свою вину. Ранее он не проявлял агрессии к своим детям.

Действия фигуранта квалифицированы по четырём статьям. Сейчас гражданин содержится под стражей.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в прокуратуру.

Месяцем ранее стало известно, что в Бобруйске мужчина избивал жену на глазах у детей.