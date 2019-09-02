В Минске студент поссорился с другом и повредил чужие машины

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, всё началось с того, что минчанин узнал об измене его друга своей жене. Парню не понравились действия приятеля, поэтому он рассказал о случившемся его супруге.

Новости Беларуси. В Минске 22-летний студент после ссоры с другом выместил своё недовольство на нескольких транспортных средствах.

Через некоторое время отношения мужчины и его супруги начали разрушаться. Поскольку студент чувствовал свою вину, он зашёл к другу, чтобы извиниться. Разговор не сложился, парни ещё больше поссорились.

Выйдя из квартиры приятеля, молодой человек ощутил острую потребность дать выход своим эмоциям. Под руку попались автомобили и мотоцикл, припаркованные на автомобильной стоянке. Повредив транспортные средства, юноша ушёл.