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В Минске студент поссорился с другом и повредил чужие машины

02 сентября 2019 12:37
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Новости Беларуси. В Минске 22-летний студент после ссоры с другом выместил своё недовольство на нескольких транспортных средствах.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, всё началось с того, что минчанин узнал об измене его друга своей жене. Парню не понравились действия приятеля, поэтому он рассказал о случившемся его супруге.

В Минске студент поссорился с другом и повредил чужие машины-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Через некоторое время отношения мужчины и его супруги начали разрушаться. Поскольку студент чувствовал свою вину, он зашёл к другу, чтобы извиниться. Разговор не сложился, парни ещё больше поссорились.

Выйдя из квартиры приятеля, молодой человек ощутил острую потребность дать выход своим эмоциям. Под руку попались автомобили и мотоцикл, припаркованные на автомобильной стоянке. Повредив транспортные средства, юноша ушёл.

В Минске студент поссорился с другом и повредил чужие машины-4

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Когда владельцы ТС увидели повреждения, они обратились в милицию. Правоохранители установили личность подозреваемого, молодой человек признал, что это его рук дело. Теперь студенту придётся возместить ущерб на сумму около 1000 рублей.

Действиям фигуранта даётся правовая оценка.

Месяцем ранее в Минске молодой человек разбил лобовые стёкла трёх автомобилей.

Парень поссорился с девушкой – подробнее здесь.

# Хулиганство # происшествия

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