В Минске студент поссорился с другом и повредил чужие машины
Новости Беларуси. В Минске 22-летний студент после ссоры с другом выместил своё недовольство на нескольких транспортных средствах.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, всё началось с того, что минчанин узнал об измене его друга своей жене. Парню не понравились действия приятеля, поэтому он рассказал о случившемся его супруге.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Через некоторое время отношения мужчины и его супруги начали разрушаться. Поскольку студент чувствовал свою вину, он зашёл к другу, чтобы извиниться. Разговор не сложился, парни ещё больше поссорились.
Выйдя из квартиры приятеля, молодой человек ощутил острую потребность дать выход своим эмоциям. Под руку попались автомобили и мотоцикл, припаркованные на автомобильной стоянке. Повредив транспортные средства, юноша ушёл.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Когда владельцы ТС увидели повреждения, они обратились в милицию. Правоохранители установили личность подозреваемого, молодой человек признал, что это его рук дело. Теперь студенту придётся возместить ущерб на сумму около 1000 рублей.
Действиям фигуранта даётся правовая оценка.
Месяцем ранее в Минске молодой человек разбил лобовые стёкла трёх автомобилей.
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