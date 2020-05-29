В Минске мужчина обвиняется в разбойных нападениях на водителей грузовиков
Новости Беларуси. В Минске расследуется уголовное дело о нападениях на водителей грузовиков, произошедших в мае.
Как сообщает УСК по Минску, днём 19 мая в милицию обратился 48-летний водитель. Мужчина сказал, что он находился в автомобиле и ожидал загрузки, когда внезапно к нему в кабину проник незнакомец.
Гражданин держал руку в кармане, угрожал применить огнестрельное оружие, несколько раз толкнул потерпевшего и потребовал деньги. Водитель отдал более 150 долларов и 20 рублей, после чего злоумышленник скрылся.
Заявитель назвал приметы нападавшего правоохранителям. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленник пришёл пешком, а покинул место происшествия на такси, водителя которого установили. После такси нападавший пересел в транспортное средство с номерами другой страны.
Вскоре мужчина был задержан с поличным. Фигурантом оказался 51-летний уроженец Украины. До задержания гражданин совершил разбойное нападение в Московском районе и завладел 100 евро.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Разбой, совершённый повторно». Обвиняемый заключён под стражу. Отмечается, что фигурант был не раз судим за разбой, а также за хранение незарегистрированного оружия. В январе 2019 года в России уроженец Украины был осуждён за мошенничество.
Места происшествий осмотрены, допрошены потерпевшие и свидетели. К уголовному делу приобщены записи камер видеонаблюдения. С задержанным будут проведены следственные действия. Чтобы возместить ущерб, наложен арест на имущество обвиняемого, проведён обыск по месту его жительства в Минской области.
Расследование продолжается. Если вы пострадали от аналогичных действий, сообщите об этом по телефонам 8(017) 389-55-55 и 8(044) 500-31-11.
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