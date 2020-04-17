В Гродно мужчина с топором ограбил салон сотовой связи и скрылся

Новости Беларуси. В Гродно мужчина ограбил салон сотовой связи.

По информации МВД, происшествие случилось вечером 16 апреля. Пьяный мужчина в маске зашел в салон сотовой связи. Нападавший разбил топором витрину и забрал два мобильных телефона. После этого неизвестный скрылся на такси.

Правоохранители выяснили, на каком автомобиле уехал мужчина. Его личность была установлена. 46-летнего ранее судимого местного жителя задержали. Похищенные телефоны были изъяты.

Возбуждено уголовное дело.