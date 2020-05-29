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Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры

29 мая 2020 08:39
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Новости Беларуси. Трогательная история произошла в Сенно, где спасли запутавшегося в сетях лебедя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры-1

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры-3

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры-5

Попавшую в беду птицу на озере Обальцы заметили отдыхающие. Они и стали инициаторами спасательной операции. После их звонка на помощь лебедю прибыли сотрудники МЧС и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры-8

Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры-10

На лодке спасатели доставили птицу на берег и освободили от рыболовной снасти. Сейчас жизнь лебедя вне опасности.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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