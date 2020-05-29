Как спасали лебедя, который запутался в рыболовной сети: трогательные кадры

Новости Беларуси. Трогательная история произошла в Сенно, где спасли запутавшегося в сетях лебедя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попавшую в беду птицу на озере Обальцы заметили отдыхающие. Они и стали инициаторами спасательной операции. После их звонка на помощь лебедю прибыли сотрудники МЧС и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.