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В Бресте мужчина расплатился с таксистом сувенирной купюрой

29 мая 2020 09:04
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Новости Беларуси. В Бресте безработный местный житель расплатился с таксистом сувенирной купюрой.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился 39-летний работник такси. Заявитель сказал, что стал жертвой мошенничества.

Потерпевший выехал на ночной вызов, забрал клиента и доставил его в указанное место. Когда пришло время оплатить поездку, пассажир вручил водителю 200 евро. Брестчанин сказал, что у него не хватит денег, чтобы дать сдачу. В ответ на это мужчина сказал, что имеющихся у таксиста 290 рублей достаточно.

Следующим утром водитель такси пошёл в банк с целью проверить полученную банкноту на подлинность. Проверка показала, что купюра является сувенирной продукцией. После этого потерпевший незамедлительно обратился к правоохранителям.

Вскоре был установлен подозреваемый, им оказался 35-летний безработный брестчанин. Его действиям дана правовая оценка.

Осенью прошлого года в Солигорске мужчина продал Renault за 300 долларов.

Одна из 100-долларовых банкнот оказалась сувенирной – подробности здесь

# Мошенничество # происшествия

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