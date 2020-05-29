В Минске во дворе дома Mercedes сбил пожилого мужчину

Новости Беларуси. 29 мая в Минске произошёл наезд на пенсионера.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26-летний водитель Mercedes-benz двигался задним ходом во дворе дома № 153 по проспекту Независимости. В какой-то момент позади автомобиля оказался 88-летний мужчина.
Пенсионер получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Бресте мусоровоз сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе.
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