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В Минске во дворе дома Mercedes сбил пожилого мужчину

29 мая 2020 10:41
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Новости Беларуси. 29 мая в Минске произошёл наезд на пенсионера. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26-летний водитель Mercedes-benz двигался задним ходом во дворе дома № 153 по проспекту Независимости. В какой-то момент позади автомобиля оказался 88-летний мужчина. 

Пенсионер получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Бресте мусоровоз сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе.

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# Авария в Минске # происшествия

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