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В Минске мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку, задушил ее и спрятал тело в диван

27 декабря 2017 15:55
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Новости Беларуси. В Минске убийца молодой девушки явился с повинной.

По информации ГУВД Мингорисполкома, все произошло 22 декабря. В одной из квартир Ленинского района столицы отдыхала компания из четверых мужчин и девушки. Вечером трое мужчин пошли спать, а утром увидели на кухне плачущую 20-летнюю девушку.

Она рассказала, что ее изнасиловал 46-летний мужчина, с которым она осталась наедине, когда трое других гостей пошли спать. Пострадавшая собиралась идти в милицию, но виновник инцидента сказал друзьям, что уладит конфликт. Мужчина задушил девушку и спрятал ее тело в диван, чтобы потом вывезти.

Приятели виновного рассказали о произошедшем правоохранителям, а мужчина начал скрываться от милиции – уехал в Лидский район, потом приехал в Лиду, где снял квартиру на сутки и звонил с телефона прохожих.

После того, как у мужчины пропали материальные и другие возможности скрываться от правоохранителей, он явился с повинной.  

Мужчина занимается грузоперевозками и работает ИП.

Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.

Несколько лет назад белорусов ужаснула история гибели 18-летней девушки.

Познакомилась в социальной сети. Тело минчанки Юлии Соломатиной расчленили и сожгли, сердце варили на кухне (шокирующие подробности здесь).

# происшествия # Убийство

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