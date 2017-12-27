В Минске мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку, задушил ее и спрятал тело в диван

Новости Беларуси. В Минске убийца молодой девушки явился с повинной.
По информации ГУВД Мингорисполкома, все произошло 22 декабря. В одной из квартир Ленинского района столицы отдыхала компания из четверых мужчин и девушки. Вечером трое мужчин пошли спать, а утром увидели на кухне плачущую 20-летнюю девушку.
Она рассказала, что ее изнасиловал 46-летний мужчина, с которым она осталась наедине, когда трое других гостей пошли спать. Пострадавшая собиралась идти в милицию, но виновник инцидента сказал друзьям, что уладит конфликт. Мужчина задушил девушку и спрятал ее тело в диван, чтобы потом вывезти.
Приятели виновного рассказали о произошедшем правоохранителям, а мужчина начал скрываться от милиции – уехал в Лидский район, потом приехал в Лиду, где снял квартиру на сутки и звонил с телефона прохожих.
После того, как у мужчины пропали материальные и другие возможности скрываться от правоохранителей, он явился с повинной.
Мужчина занимается грузоперевозками и работает ИП.
Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.
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