Цех деревообработки горел ночью в Слуцком районе

Новости Беларуси. ЧП в Слуцком районе: поздно ночью горел цех деревообработки в деревне Греск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасателей вызвал один из сотрудников предприятия. Здание горело изнутри. На момент пожара в нем находились 4 человека: они пытались потушить огонь.

К счастью, никто не пострадал. Уничтожена крыша пристройки цеха, закопчены стены, повреждены станки. Причину ЧП устанавливают.