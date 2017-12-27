Прямой эфир

Цех деревообработки горел ночью в Слуцком районе

27 декабря 2017 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЧП в Слуцком районе: поздно ночью горел цех деревообработки в деревне Греск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цех деревообработки горел ночью в Слуцком районе-1

Спасателей вызвал один из сотрудников предприятия. Здание горело изнутри. На момент пожара в нем находились 4 человека: они пытались потушить огонь.

К счастью, никто не пострадал. Уничтожена крыша пристройки цеха, закопчены стены, повреждены станки. Причину ЧП устанавливают.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В крови 2,66 промилле алкоголя. В Минске пьяный водитель на Mitsubishi сбил женщину на пешеходном переходе
27 декабря 2017 10:08

В крови 2,66 промилле алкоголя. В Минске пьяный водитель на Mitsubishi сбил женщину на пешеходном переходе

В Гродно мошенники взломали страницы в соцсетях и похитили 800 рублей
27 декабря 2017 09:44

В Гродно мошенники взломали страницы в соцсетях и похитили 800 рублей

Борисовчанин получил 7 лет лишения свободы за продажу авто по поддельным документам
27 декабря 2017 08:10

Борисовчанин получил 7 лет лишения свободы за продажу авто по поддельным документам