В Гродно мошенники взломали страницы в соцсетях и похитили 800 рублей

Новости Беларуси. В Гродно мошенники взламывали страницы пользователей в соцсети «ВКонтакте».

По информации УВД Гродненского облисполкома, за праздничные выходные с 23 по 25 декабря у шестерых пользователей были взломаны их личные страницы. Злоумышленники от лица владельцев страниц писали личные сообщения их знакомым для получения реквизитов банковских карточек последних. Получив эту информацию, взломщики похищали деньги с карт.

За несколько дней с банковских карт было снято около 800 рублей.

Преимущественно были взломаны страницы девушек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Возбуждены уголовные дела по статьям «хищение путем использования компьютерной техники» и «несанкционированный доступ к компьютерной информации».

В августе появилась информация о возросшем числе преступлений в информационной среде.