В Минске муж ножом убил супругу и оставил тело на улице

Новости Беларуси. Утром 25 июля в Минске по улице Есенина было обнаружено тело безработной 54-летней местной жительницы. У погибшей были колото-резаные раны грудной клетки.

Как сообщает МВД, днём 23 июля женщину после совместного употребления алкоголя убил 58-летний муж. Мужчина является инвалидом 3 группы, гражданин задержан.

Вечером 25 июля произошло ещё одно правонарушение с участием человека с ограниченными физическими возможностями. В Гомеле в своей квартире 47-летняя женщина распивала спиртное в компании 52-летнего гомельчанина, инвалида третьей группы.

В определённый момент между людьми возник конфликт, в ходе которого подозреваемая попыталась убить мужчину ножом. Пострадавший с колото-резаной раной шеи помещён в медучреждение. Злоумышленницу задержали.

Вечером 26 июля в деревне Устье Чаусского района во дворе дома было обнаружено тело 40-летнего владельца дома. У погибшего была резаная рана брюшной полости. В ходе расследования правоохранители выяснили, что мужчину убил 38-летний сын сожительницы после совместного употребления алкоголя. Гражданина задержали.

Летом 2018 года в Бобруйске было найдено тело человека с ножевой раной.