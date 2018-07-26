Новости Беларуси. Не помог и водительский опыт. Сегодня на улице Тимирязева 75-летний таксист сбил двух пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Легковушка двигалась со стороны улицы Мястровской. В это время на пешеходном переходе оказались 21-летняя девушка и 28-летний парень. Они попали под колеса. Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным у молодого человека – переломы, а у девушки – черепно-мозговая травма. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.