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На улице Тимирязева 75-летний таксист сбил двух пешеходов

26 июля 2018 20:36
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Новости Беларуси. Не помог и водительский опыт. Сегодня на улице Тимирязева 75-летний таксист сбил двух пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На улице Тимирязева 75-летний таксист сбил двух пешеходов-1

Легковушка двигалась со стороны улицы Мястровской. В это время на пешеходном переходе оказались 21-летняя девушка и 28-летний парень. Они попали под колеса. Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным у молодого человека – переломы, а у девушки – черепно-мозговая травма. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

На улице Тимирязева 75-летний таксист сбил двух пешеходов-4

На улице Тимирязева 75-летний таксист сбил двух пешеходов-6

# Сбили пешехода на пешеходном переходе # происшествия # Фотофакт

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