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В Браславском районе в результате аварии мотоциклист сломал руку. ДТП произошло из-за кур

30 августа 2018 07:30
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Новости Беларуси. 29 августа в деревне Ахремовцы Браславского района в случившейся из-за кур аварии мотоциклист сломал руку.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, в среду Renault Clio с невысокой скоростью ехал по населённому пункту. В определённый момент перед машиной на дорогу выбежали пернатые, и водитель иномарки резко затормозила.  

В то же время позади Renault ехал мотоцикл. 49-летний мотоциклист не успел среагировать на резкую остановку, в результате чего произошло столкновение.  

В аварии было разбито заднее стекло автомобиля.  

Водитель мотоцикла получил перелом руки, пострадавшего госпитализировали. По его словам, он ехал с небольшой скоростью, но во время движения отвлёкся.  

По факту ДТП проводится проверка. Отмечается, что оба водителя не превышали скорость.  

Летом 2018 года в Заславле подросток на мотоцикле врезался в автомобиль ГАИ.  

Восьмиклассник разбил фару машины и попытался сбежать – здесь подробности.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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