В Браславском районе в результате аварии мотоциклист сломал руку. ДТП произошло из-за кур

Новости Беларуси. 29 августа в деревне Ахремовцы Браславского района в случившейся из-за кур аварии мотоциклист сломал руку.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, в среду Renault Clio с невысокой скоростью ехал по населённому пункту. В определённый момент перед машиной на дорогу выбежали пернатые, и водитель иномарки резко затормозила.

В то же время позади Renault ехал мотоцикл. 49-летний мотоциклист не успел среагировать на резкую остановку, в результате чего произошло столкновение.

В аварии было разбито заднее стекло автомобиля.

Водитель мотоцикла получил перелом руки, пострадавшего госпитализировали. По его словам, он ехал с небольшой скоростью, но во время движения отвлёкся.

По факту ДТП проводится проверка. Отмечается, что оба водителя не превышали скорость.

Летом 2018 года в Заславле подросток на мотоцикле врезался в автомобиль ГАИ.