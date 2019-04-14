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В Минске мотоциклист пытался скрыться от правоохранителей и врезался в шлагбаум

14 апреля 2019 10:53
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Новости Беларуси. Вечером 13 апреля экипаж ДПС задержал мотоциклиста, который проигнорировал требование об остановке и нарушил ПДД.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель мотоцикла пытался скрыться, однако на проспекте Победителей в районе пересечения с переулком Веснинка он не справился с управлением.  

В Минске мотоциклист пытался скрыться от правоохранителей и врезался в шлагбаум-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Мотоциклист пытался объехать остановившиеся из-за красного сигнала светофора автомобили и врезался в машину оперативного назначения с включенными проблесковыми маячками.  

На этом нарушитель не остановился. Он продолжил движение, но через 50 метров наехал на шлагбаум. После этого водителя задержали. Поскольку мотоциклист не повиновался требованиям правоохранителей, он был доставлен в Центр изоляции правонарушителей.  

Весной 2019 года в Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ и упал.  

На мотоцикле не было номера, а водитель ехал без шлема – подробности здесь.  

# Милицейская погоня # происшествия

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