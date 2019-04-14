В Минске мотоциклист пытался скрыться от правоохранителей и врезался в шлагбаум

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель мотоцикла пытался скрыться, однако на проспекте Победителей в районе пересечения с переулком Веснинка он не справился с управлением.

Новости Беларуси. Вечером 13 апреля экипаж ДПС задержал мотоциклиста, который проигнорировал требование об остановке и нарушил ПДД.

Мотоциклист пытался объехать остановившиеся из-за красного сигнала светофора автомобили и врезался в машину оперативного назначения с включенными проблесковыми маячками.

На этом нарушитель не остановился. Он продолжил движение, но через 50 метров наехал на шлагбаум. После этого водителя задержали. Поскольку мотоциклист не повиновался требованиям правоохранителей, он был доставлен в Центр изоляции правонарушителей.

Весной 2019 года в Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ и упал.