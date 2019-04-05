В Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ и упал

Новости Беларуси. Мотоциклист пытался скрыться от сотрудника ГАИ. Это завершилось падением.

По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось днем третьего апреля.

Инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска осуществлял патрулирование района. На пересечении улиц Одоевского и Е. Полоцкой был замечен мотоцикл Suzuki без установленного на нем государственного номера, а водитель ехал без мотошлема.

Была принята попытка остановить мотоциклиста при помощи специального громкоговорящего устройства и световых сигналов. Мотоциклист попытался скрыться, не справился с управлением и совершил падение. В итоге мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медучреждение.

Проводится проверка.

Действиям водителя будет дана правовая оценка.

В сентябре минувшего года в Минске водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ.