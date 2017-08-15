В Минске мотоциклист не справился с управлением и заблокировал движение на площади Победы

Новости Беларуси. Крутой вираж. В центре Минска в утренний час пик фактически остановилось движение возле Площади Победы. Мотоциклист не справился с управлением на сложном участке и упал на дорогу.
Новости Беларуси. Крутой вираж. В центре Минска в утренний час пик фактически остановилось движение возле Площади Победы. Мотоциклист не справился с управлением на сложном участке и упал на дорогу.
Лишь чудом проезжавшие следом авто смогли объехать байкера. На помощь молодому человеку подоспели сотрудники ГАИ. Он не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.